    Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ABŞ-də səfərdədir

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:01
    Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ABŞ-də səfərdədir

    Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev ABŞ administrasiyasının nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq üçün Vaşinqtonda səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında münasibətlərlə bağlı müzakirələrin davam etdirilməsi danışıqların əsas mövzusu olacaq.

    Rusiya ABŞ səfər
    Спецпредставитель президента РФ находится с визитом в США

