    Спецпосланник президента США Уиткофф направляется в Россию

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 01:30
    Спецпосланник президента США Уиткофф направляется в Россию

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направляется в Москву.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

    "Администрация настроена очень оптимистично,- сказала К. Ливитт. - У них состоялись очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде. И теперь, конечно, спецпредставитель Уиткофф направляется в Россию" (цитата по ABC).

    Ожидается, что в России С. Уиткофф встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря во второй половине дня. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы.

    К. Ливитт отказалась раскрывать детали текущих обсуждений, оставив это переговорщикам. По данным The Wall Street Journal, в Москву вместе с Уиткоффом также отправится зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Rusiyaya gedir
