Спецпосланник президента США Уиткофф направляется в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направляется в Москву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

"Администрация настроена очень оптимистично,- сказала К. Ливитт. - У них состоялись очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде. И теперь, конечно, спецпредставитель Уиткофф направляется в Россию" (цитата по ABC).

Ожидается, что в России С. Уиткофф встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря во второй половине дня. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы.

К. Ливитт отказалась раскрывать детали текущих обсуждений, оставив это переговорщикам. По данным The Wall Street Journal, в Москву вместе с Уиткоффом также отправится зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.