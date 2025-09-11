Спецпосланник президента США прибыл в Киев
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 15:58
Спецпосланник президента США Кит Келлог прибыл в Украину.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
По информации источников, Келлог находится в Киеве.
