ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kiyevə gedib
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 16:02
ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq Ukraynaya gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.
Mənbələrin məlumatına görə, Kit Kelloq Kiyevdədir.
