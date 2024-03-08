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Спецпосланник Макрона: Франция не намерена выводить военных из Чада

Спецпосланник Макрона: Франция не намерена выводить военных из Чада Власти Франции не намерены менять свою позицию и выводить контингент из Чада.
Другие страны
8 марта 2024 г. 15:15
Спецпосланник Макрона: Франция не намерена выводить военных из Чада

Власти Франции не намерены менять свою позицию и выводить контингент из Чада.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель, комментируя итоги переговоров с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби.

При этом, по его словам, правительство Франции готово сотрудничать с властями Чада для адаптации системы безопасности в регионе.

"Президент дал мне задание работать со Нджаменой над адаптацией и развитием нашего контингента с тем, чтобы лучше приспособиться к вызовам в сфере безопасности в регионе. Это не только вопрос количества, мы должны остаться, и мы останемся", - отметил он.

Сейчас в Чаде присутствует около 1 тыс. французских солдат.

В феврале 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен значительно сократить французский военный контингент в Африке. Le Monde тогда писала, что речь идет о сотнях французских солдат, которые находятся в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. При этом отмечалось, что численность контингентов Франции в Чаде и в Джибути, где находится около 1,5 тыс. солдат, не изменится.

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Версия на английском языке Macron's special envoy: France does not intend to withdraw military from Chad

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