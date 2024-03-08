Спецпосланник Макрона: Франция не намерена выводить военных из Чада

Власти Франции не намерены менять свою позицию и выводить контингент из Чада.
Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель, комментируя итоги переговоров с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби.
При этом, по его словам, правительство Франции готово сотрудничать с властями Чада для адаптации системы безопасности в регионе.
"Президент дал мне задание работать со Нджаменой над адаптацией и развитием нашего контингента с тем, чтобы лучше приспособиться к вызовам в сфере безопасности в регионе. Это не только вопрос количества, мы должны остаться, и мы останемся", - отметил он.
Сейчас в Чаде присутствует около 1 тыс. французских солдат.
В феврале 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен значительно сократить французский военный контингент в Африке.