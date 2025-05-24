Спецпосланник генсека ООН обсудил в Дамаске безопасность и стабильность в Сирии

Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани встретился в Дамаске со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани встретился в Дамаске со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство SANA

"Стороны подчеркнули важность сохранения безопасности и стабильности страны", - говорится в сообщении.

На встрече обсуждались вопросы системы правосудия в переходной период в Сирии, а также тема расширения сотрудничества между сирийским правительством и ООН по различным вопросам.

Педерсен уже несколько раз посещал Дамаск после смены власти в Сирии.