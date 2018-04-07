Спецоперация проходит в районе атаки в Мюнстере - ВИДЕО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В районе наезда грузовика на толпу людей в центре немецкого Мюнстере проходит спецопреация.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, водитель, протаранивший людей, после инцидент покончил с собой.

По данным прессы, полиция может разыскивать еще двоих нападавших. По информации других СМИ, угроза в районе ЧП локализована. Информация уточняется.

Согласно последней информации, в результате атаки погибли по меньшей мере 3 человека, еще десятки пострадали. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Атака расценивается местной полицией как теракт.