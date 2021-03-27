Спецназ Турции ликвидировал 5 террористов на севере Сирии

Бойцы сил специального назначения ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии группу боевиков YPG (сирийское крыло террористической организации ПКК).
Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
По данным оборонного ведомства, террористы ПКК/YPG открыли огонь по позициям турецких военных и пытались проникнуть в зону проведения операции "Источник мира". В целом обезврежено пять террористов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики ПКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли ПКК в списки террористических организаций.