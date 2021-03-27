О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спецназ Турции ликвидировал 5 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции ликвидировал 5 террористов на севере Сирии Бойцы сил специального назначения ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии группу боевиков YPG (сирийское крыло террористической организации ПКК)
Другие страны
27 марта 2021 г. 07:17
Спецназ Турции ликвидировал 5 террористов на севере Сирии

Бойцы сил специального назначения ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии группу боевиков YPG (сирийское крыло террористической организации ПКК).

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

По данным оборонного ведомства, террористы ПКК/YPG открыли огонь по позициям турецких военных и пытались проникнуть в зону проведения операции "Источник мира". В целом обезврежено пять террористов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики ПКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли ПКК в списки террористических организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Barış pınarı" zonasına girməyə çalışan PKK terrorçuları məhv edilib

Новости партнеров

Самое важное

Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
Информационное агентство Report аккредитовано в Туркменистане
26 марта 2021 г. 13:20
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi