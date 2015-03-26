​Спасатели вывезли первые тела жертв крушения А320 во французских Альпах

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Спасателям удалось вывезти в среду вечером первые останки жертв с места катастрофы пассажирского лайнера А320 авиакомпании Germanwings из труднодоступного горного района во французских Альпах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил немецкому агентству DPA представитель французской полиции.

При этом он не уточнил, сколько тел погибших удалось транспортировать спасателям.

Лайнер А320, который следовал по маршруту Барселона-Дюссельдорф, разбился во вторник в районе горной вершины Эстроп массива Труа-Эвеше в Прованских Альпах. Никому из 144 пассажиров и шести членов экипажа спастись не удалось. В числе погибших большинство составляют граждане Германии и подданные Испании.