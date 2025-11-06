SpaceX купит у EchoStar частоты за $2,6 млрд
06 ноября, 2025
- 18:45
Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX покупает лицензии на частоты у EchoStar Corp. на сумму $2,6 млрд.
Как передает Report, информацию об этом распространила EchoStar.
Отмечается, что сделка будет оплачена акциями SpaceX. Она будет закрыта после получения всех регуляторных разрешений.
Соглашение стало продолжением сделки, которую эти компании заключили в сентябре 2025 года. Тогда EchoStar продала SpaceX лицензии на частоты на общую сумму $17 млрд. Компания Маска оплатила собственными акциями половину сентябрьской сделки.
