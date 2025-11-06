İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq

    • 06 noyabr, 2025
    • 20:44
    SpaceX EchoStarın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq

    İlon Maskın aerokosmik şirkəti "SpaceX", "EchoStar Corp"un tezliklərinə 2,6 milyard dollara lisenziya alacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "EchoStar" məlumat yayıb.

    Sövdələşmənin "SpaceX" səhmləri ilə ödəniləcəyi və bütün təsdiqlərin alınmasından sonra bağlanacağı gözlənilir.

    Bu razılaşma, iki şirkətin 2025-ci ilin sentyabr ayında tezliklərin 17 milyard dollara satıldığı müqavilənin tərkib hissəsidir. Maskın şirkəti sentyabr ayının müqaviləsinin yarısını öz səhmləri ilə ödəyib.

