"SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 20:44
İlon Maskın aerokosmik şirkəti "SpaceX", "EchoStar Corp"un tezliklərinə 2,6 milyard dollara lisenziya alacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "EchoStar" məlumat yayıb.
Sövdələşmənin "SpaceX" səhmləri ilə ödəniləcəyi və bütün təsdiqlərin alınmasından sonra bağlanacağı gözlənilir.
Bu razılaşma, iki şirkətin 2025-ci ilin sentyabr ayında tezliklərin 17 milyard dollara satıldığı müqavilənin tərkib hissəsidir. Maskın şirkəti sentyabr ayının müqaviləsinin yarısını öz səhmləri ilə ödəyib.
"SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq
