Рубио: США и ООН договорились о пересмотре финансирования гуманитарных программ

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 21:40
    США и ООН подписали соглашение, предусматривающее изменение подхода Вашингтона к финансированию гуманитарных программ всемирной организации.

    Как передает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети Х.

    По его словам, США "не будут за счет средств налогоплательщиков спонсировать расточительные, антиамериканские или неэффективные" программы. "Сегодня Госдепартамент и ООН подписали соглашение, которое радикальным образом реформирует то, каким образом США разрабатывают, финансируют и осуществляют надзор за проводимой ООН гуманитарной работой с целью спасти больше жизней с привлечением меньших средств американских налогоплательщиков", - говорится в публикации.

    Как отметил госсекретарь США, "новая модель позволит лучше распределять бремя гуманитарной деятельности ООН с другими развитыми странами". Она также требует от ООН "сократить раздутые расходы, устранить дублирование и внедрить новые механизмы оценки эффективности, подотчетности и надзора".

    Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер ранее заявил, что власти США внесли рекордные $2 млрд в гуманитарные фонды, контролируемые Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). По данным агентства Associated Press, эта сумма почти в девять раз меньше, чем максимальный вклад Вашингтона в программы гуманитарной помощи в рамках всемирной организации в предыдущие годы.

    Марко Рубио США ООН финансирование
    Rubio: ABŞ və BMT humanitar maliyyələşməyə yenidən baxılması barədə razılığa gəlib

