Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошо

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 17:38
    Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошо

    Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла очень хорошо.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сказал журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

    "Мы не подсчитывали, сколько длилась встреча, но она прошла очень хорошо", - сказал он.

    Отметим, что президенты Украины и США встретились в Давосе.

    Дональд Трамп Владимир Зеленский Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 Давос Дмитрий Литвин Украина
    Zelenskinin müşaviri: Trampla görüş çox yaxşı keçdi

    Последние новости

    17:44

    Казахстан и Турция готовятся к практической реализации совместных геологоразведочных проектов

    В регионе
    17:43

    Трамп о переговорах с Зеленским: Все хотят, чтобы война закончилась

    Другие страны
    17:42

    MEDİA призвало Meta принять меры в отношении фейков в Facebook от имени президента Азербайджана

    Медиа
    17:41

    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    17:38

    Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошо

    Другие страны
    17:35

    Федерация каратэ Азербайджана наградила Информационное агентство Report

    Индивидуальные
    17:34

    Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%

    Энергетика
    17:31

    Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом году

    Энергетика
    17:31

    Исследователь: Снижение уровня Каспия обновило рекорд 48-летней давности

    Экология
    Лента новостей