Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошо

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом прошла очень хорошо.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сказал журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Мы не подсчитывали, сколько длилась встреча, но она прошла очень хорошо", - сказал он.

Отметим, что президенты Украины и США встретились в Давосе.