İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Zelenskinin müşaviri: Trampla görüş çox yaxşı keçdi

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:28
    Zelenskinin müşaviri: Trampla görüş çox yaxşı keçdi

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin müşaviri Dmitri Litvin ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşün çox yaxşı keçdiyini bildirib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Ukrayna Prezidentinin müşaviri jurnalistlərə bildirib ki, görüşün vaxt baxımından nə qədər keçdiyini hesablamayıblar.

    "Görüşün nə qədər keçdiyini hesablamadıq, amma çox yaxşı keçdi", - o deyib.

    Qeyd edək ki, Ukrayna və ABŞ prezidentləri Davosda görüşüblər.

    Volodimir Zelenski Donald Tramp Davos İqtisadi Forumu-2026
    Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошо

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaq

    ASK
    17:52
    Foto

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    17:49

    "Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    17:46

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    17:42

    Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    17:40
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hadisə
    17:37

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    17:33

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:33
    Foto

    Bakıda "Cüdo məktəblərdə" layihəsinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti