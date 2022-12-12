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Советник Госдепа США неожиданно отменил визит в Косово

Советник Госдепа США неожиданно отменил визит в Косово Советник Госдепартамента США Дерек Шолле отменил свой визит в Косово, который должен был состоятся сегодня.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 17:15
Советник Госдепа США неожиданно отменил визит в Косово

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле отменил свой визит в Косово, который должен был состоятся сегодня.

Как передает Report, об этом сообщает Косово online.

Сообщается, что визит якобы отменен по семейным обстоятельствам.

Планировалось, что сегодня днем Шолле и зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и встретятся с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти.

Правительство Косово объявила, что Курти проведет встречу только с Эскобаром во второй половине дня.

Ранее бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа на переговорах по Косово Ричард Гренелл заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить поддерживать власти Косово, которые сеют террор. Он также призвал власти Евросоюза "изменить курс своей косово-сербской стратегии". По мнению Гренелла, ЕС только усугубляет балканский кризис.

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Версия на английском языке US State Department counselor unexpectedly cancels visit to Kosovo

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