Совет ООН по правам человека проведет спецсессию по ситуации в Украине

Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 12 мая специальную сессию по ситуации на Украине.

Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 12 мая специальную сессию по ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Проведение этого заседания, поддержали 16 из 47 стран-членов Совета.

В сообщении говорится, что речь на спецсессии пойдет об "ухудшении положения с правами человека в Украине" в связи со специальной военной операцией России. С просьбой о рассмотрении этого вопроса к СПЧ обратился Киев. Для созыва спецсессии "требуется поддержка 16 или более членов Совета", пояснили в УВКПЧ. О своей поддержке данной инициативы сообщили следующие 16 стран - членов СПЧ: Финляндия, Франция, Германия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Великобритания, США, Украина, Черногория, Мексика, Гамбия и Маршалловы Острова. Кроме того, за созыв спецсессии высказались еще 36 стран, не входящих в Совет.