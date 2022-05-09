Совет ООН по правам человека проведет спецсессию по ситуации в Украине

Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 12 мая специальную сессию по ситуации на Украине.
Проведение этого заседания, поддержали 16 из 47 стран-членов Совета.
В сообщении говорится, что речь на спецсессии пойдет об "ухудшении положения с правами человека в Украине" в связи со специальной военной операцией России. С просьбой о рассмотрении этого вопроса к СПЧ обратился Киев. Для созыва спецсессии "требуется поддержка 16 или более членов Совета", пояснили в УВКПЧ. О своей поддержке данной инициативы сообщили следующие 16 стран - членов СПЧ: Финляндия, Франция, Германия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Великобритания, США, Украина, Черногория, Мексика, Гамбия и Маршалловы Острова. Кроме того, за созыв спецсессии высказались еще 36 стран, не входящих в Совет.