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Совет ООН по правам человека проведет спецсессию по ситуации в Украине

Совет ООН по правам человека проведет спецсессию по ситуации в Украине Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 12 мая специальную сессию по ситуации на Украине.
Другие страны
9 мая 2022 г. 20:45
Совет ООН по правам человека проведет спецсессию по ситуации в Украине

Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 12 мая специальную сессию по ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Проведение этого заседания, поддержали 16 из 47 стран-членов Совета.

В сообщении говорится, что речь на спецсессии пойдет об "ухудшении положения с правами человека в Украине" в связи со специальной военной операцией России. С просьбой о рассмотрении этого вопроса к СПЧ обратился Киев. Для созыва спецсессии "требуется поддержка 16 или более членов Совета", пояснили в УВКПЧ. О своей поддержке данной инициативы сообщили следующие 16 стран - членов СПЧ: Финляндия, Франция, Германия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Великобритания, США, Украина, Черногория, Мексика, Гамбия и Маршалловы Острова. Кроме того, за созыв спецсессии высказались еще 36 стран, не входящих в Совет.

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