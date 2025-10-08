Совет ООН по правам человека принял резолюцию по оккупированным территориям Грузии

Совет ООН по правам человека принял резолюцию под названием "Сотрудничество с Грузией" относительно положения прав человека на оккупированных территориях Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Согласно информации, этот документ впервые был предложен грузинской стороной в 2017 году и только сейчас был принят консенсусом.

Резолюция была представлена на заседании Совета ООН по правам человека заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия. В заявлении МИД Грузии отмечается, что принятие документа консенсусом демонстрирует беспрецедентную поддержку Грузии со стороны международного сообщества.

В резолюции Совет ООН по правам человека вновь подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В документе выражается глубокая обеспокоенность дискриминацией и нарушениями прав человека в отношении этнического грузинского населения в регионах Абхазии и Цхинвал (Южная Осетия), находящихся под оккупацией России.

В резолюции также подчеркивается важность Женевских международных переговоров, созданных на основе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

В документе отражен факт оккупации Россией Абхазии и региона Цхинвал, а также решения Европейского суда по правам человека за 2021-2024 годы.

В резолюции также содержится призыв к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека и международным механизмам мониторинга обеспечить немедленный и неограниченный доступ на оккупированные территории.