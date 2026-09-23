Совет мира представит шестимесячный план восстановления Газы стоимостью $2,45 млрд

Совет мира при президенте США Дональде Трампе на заседании членов представит шестимесячный план восстановления сектора Газа стоимостью $2,45 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Axios, документ предусматривает расходы на временное жилье, расчистку завалов, восстановление больниц, развитие экономики и развертывание многонациональных сил безопасности.

"Этот план показывает, как создать правительство с нуля, экономику из руин и территорию из катастрофы", - заявил представитель Совета мира.

Совет рассчитывает, что после выборов в Израиле 27 октября и формирования нового правительства страны процесс восстановления Газы сможет начаться.

Предложение предусматривает выделение около $1 млрд на инфраструктуру и еще $885 млн на проекты, связанные с безопасностью, включая базы для Международных сил стабилизации и зарплаты палестинской полиции, а также средства на выкуп оружия в рамках процесса разоружения ХАМАС.

Согласно плану, физический ущерб в секторе Газа оценивается в $35,2 млрд, а для полного восстановления и реконструкции территории в течение следующего десятилетия потребуется около $71,4 млрд.