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    Совет мира представит шестимесячный план восстановления Газы стоимостью $2,45 млрд

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 14:09
    Совет мира представит шестимесячный план восстановления Газы стоимостью $2,45 млрд

    Совет мира при президенте США Дональде Трампе на заседании членов представит шестимесячный план восстановления сектора Газа стоимостью $2,45 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, документ предусматривает расходы на временное жилье, расчистку завалов, восстановление больниц, развитие экономики и развертывание многонациональных сил безопасности.

    "Этот план показывает, как создать правительство с нуля, экономику из руин и территорию из катастрофы", - заявил представитель Совета мира.

    Совет рассчитывает, что после выборов в Израиле 27 октября и формирования нового правительства страны процесс восстановления Газы сможет начаться.

    Предложение предусматривает выделение около $1 млрд на инфраструктуру и еще $885 млн на проекты, связанные с безопасностью, включая базы для Международных сил стабилизации и зарплаты палестинской полиции, а также средства на выкуп оружия в рамках процесса разоружения ХАМАС.

    Согласно плану, физический ущерб в секторе Газа оценивается в $35,2 млрд, а для полного восстановления и реконструкции территории в течение следующего десятилетия потребуется около $71,4 млрд.

    Совет мира Дональд Трамп Сектор Газа Государство Израиль Палестинское движение ХАМАС
    Sülh Şurası Qəzzanın bərpası üçün 2,45 milyard dollarlıq altı aylıq plan təqdim edəcək
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