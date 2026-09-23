İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sülh Şurası Qəzzanın bərpası üçün 2,45 milyard dollarlıq altı aylıq plan təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:24
    Sülh Şurası Qəzzanın bərpası üçün 2,45 milyard dollarlıq altı aylıq plan təqdim edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın yanında fəaliyyət göstərən Sülh Şurası Qəzza zolağının bərpası üçün 2,45 milyard dollar dəyərində altı aylıq plan təqdim edəcək.

    "Report" "Axios"a istinadən xəbər verir ki, sənəd müvəqqəti sığınacaq, dağıntıların təmizlənməsi, xəstəxanaların bərpası, iqtisadiyyatın inkişafı və çoxmillətli təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilməsi xərclərini nəzərdə tutur.

    "Bu plan sıfırdan hökumətin necə qurulacağını, dağıntılar içində iqtisadiyyatın necə bərpa ediləcəyini və fəlakətdən sonra ərazinin necə yenidən qurulacağını göstərir", - Sülh Şurasının nümayəndəsi bildirib.

    Şura hesab edir ki, oktyabrın 27-də İsraildə keçiriləcək seçkilərdən və ölkənin yeni hökumətinin formalaşmasından sonra Qəzzanın bərpası prosesi başlaya biləcək.

    Təklif infrastruktura təxminən 1 milyard dolların və təhlükəsizliklə bağlı layihələrə, o cümlədən Beynəlxalq Sabitləşdirmə Qüvvələri üçün bazalara və Fələstin polisinin maaşlarına, habelə HƏMAS-ın tərksilah edilməsi prosesi çərçivəsində silahların geri alınması üçün vəsaitlərə daha 885 milyon dolların ayrılmasını nəzərdə tutur.

    Plana əsasən, Qəzza zolağındakı fiziki zərər 35,2 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir, növbəti onillik ərzində ərazinin tam bərpası və yenidən qurulması üçün isə təxminən 71,4 milyard dollar tələb olunacaq.

    Donald Tramp Qəzza Sülh Şurası
    Совет мира представит шестимесячный план восстановления Газы стоимостью $2,45 млрд
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    23:50

    Marko Rubio: ABŞ və İran arasındakı təmaslarda irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    23:33

    Kats Suriyaya xəbərdarlıq edib: Əbədi olaraq İsrailin nəzarətində qalacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti