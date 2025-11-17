Совет ЕС ужесточил нормы приостановки безвиза с третьими странами

Совет ЕС сегодня окончательно одобрил обновление механизма по приостановлению безвизового режима для краткосрочных поездок граждан третьих стран.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно сообщению, измененные правила позволят ЕС "быстрее и решительнее реагировать на ситуации, когда безвизовый режим используется не по назначению или противоречит интересам ЕС".

Приостановка безвизового режима с третьей страной может быть приостановлен, если количество годовых нарушений правил въезда увеличится сразу на 30% по сравнению с предыдущим годом. Ранее этот показатель составлял 50%. Если ранее безвиз можно было заморозить на срок до 9 месяцев с возможностью продления ограничений до 18 месяцев, то теперь сроки увеличены до 12 месяцев с продлением до 24. Решение вступит в силу 7 декабря.