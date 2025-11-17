İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Aİ Şurası üçüncü ölkələrlə vizasız rejimin dayandırılması qaydalarını sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 18:01
    Aİ Şurası üçüncü ölkələrlə vizasız rejimin dayandırılması qaydalarını sərtləşdirib

    Avropa İttifaqı Şurası üçüncü ölkə vətəndaşlarının qısamüddətli səfərləri üçün vizasız rejimin dayandırılması mexanizminin yenilənməsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının bəyanatında qeyd olunur.

    Məlumata əsasən, dəyişdirilmiş qaydalar Aİ-yə vizasız rejim təyinatına uyğun istifadə olunmadıqda və ya İttifaqın maraqlarına zidd olduqda daha sürətli və qətiyyətli reaksiya verməyə imkan yaradacaq.

    Əgər illik qayda pozuntularının sayı əvvəlki illə müqayisədə birdən-birə 30 % artarsa, üçüncü ölkə ilə vizasız rejim dayandırıla bilər, Əvvəllər bu göstərici 50 % idi. Əgər əvvəllər vizasız rejim maksimum 9 ay müddətinə dayandırıla və məhdudiyyətlər 18 aya qədər uzadıla bilirdisə, indi bu müddət 12 aya qədər artırılıb və 24 aya qədər uzadılma imkanı nəzərdə tutulub. Qərar 7 dekabrda qüvvəyə minəcək.

    Avropa İttifaqı Şurası vizasız rejim
    Совет ЕС ужесточил нормы приостановки безвиза с третьими странами
    EU Council greenlights new rules for suspension of visa-free travel for third countries

    Son xəbərlər

    18:39

    Makron Ukraynanı dəstəkləyən koalisiya qüvvələrinin yerləşdirilməsinə başlanıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:32

    Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    18:31

    Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdır

    Digər ölkələr
    18:27

    Voleybol üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinə start verilib

    Komanda
    18:20

    Avropa İttifaqının dövlət borcu və büdcə kəsiri artacaq

    Digər ölkələr
    18:18
    Foto

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk oyununda qələbə qazanıb

    Komanda
    18:11

    "Alstom" və "Ukrzaliznıtsi" Ukraynaya 55 elektrik lokomotivinin tədarükü üzrə müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    18:02
    Foto

    AHİK Vəkillər Kollegiyası ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıb

    Biznes
    18:01

    Aİ Şurası üçüncü ölkələrlə vizasız rejimin dayandırılması qaydalarını sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti