О нас

Совершено нападение на полицейских на юго-востоке Ирана

Совершено нападение на полицейских на юго-востоке Ирана Вооруженное нападение совершено на патрульных полицейского участка Корин, в провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана. Один из нападавших задержан.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 19:41
Совершено нападение на полицейских на юго-востоке Ирана

Вооруженное нападение совершено на патрульных полицейского участка Корин, в провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана. Один из нападавших задержан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на пресс-центр командования силами правопорядка провинции.

"Час назад патруль полицейского участка Корина, находящийся при исполнении в этом районе, подвергся нападению террористов, в результате которого погибли... два солдата срочной службы, а один сотрудник полиции получил ранение... Задержан один человек, получивший пулевое ранение на месте. Принимаются меры для задержания остальных вооруженных преступников", - сообщает агентство.

Это уже второе нападение на этой неделе: двумя днями ранее командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил о гибели в ходе операции сил правопорядка 15 участников признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которые накануне ночью напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
1 апреля 2024 г. 09:49
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
2 апреля 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi