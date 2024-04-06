Совершено нападение на полицейских на юго-востоке Ирана

Вооруженное нападение совершено на патрульных полицейского участка Корин, в провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана. Один из нападавших задержан.

Вооруженное нападение совершено на патрульных полицейского участка Корин, в провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана. Один из нападавших задержан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на пресс-центр командования силами правопорядка провинции.

"Час назад патруль полицейского участка Корина, находящийся при исполнении в этом районе, подвергся нападению террористов, в результате которого погибли... два солдата срочной службы, а один сотрудник полиции получил ранение... Задержан один человек, получивший пулевое ранение на месте. Принимаются меры для задержания остальных вооруженных преступников", - сообщает агентство.

Это уже второе нападение на этой неделе: двумя днями ранее командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил о гибели в ходе операции сил правопорядка 15 участников признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которые накануне ночью напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.