Совбез ООН проведет заседание в связи с "референдумом" на территории Украины

Совет Безопасности ООН (СБ) проведет заседание в связи с "референдумом" на территории Украины 27 сентября.

Совет Безопасности ООН (СБ) проведет заседание в связи с "референдумом" на территории Украины 27 сентября.

Как передает Report , об этом говорится в распространенной программе Совбеза.

Заседание, которое намечено на вторую половину дня вторника по нью-йоркскому времени, запросила Украина.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица предлагает обсудить вопрос о проведении "референдумов" на находящихся под контролем российских войск территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриша приглашен выступить с докладом на заседании.

Напомним, что на находящихся под контролем российских войск территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой ("ДНР") и Луганской ("ЛНР") областей Украины проходит голосование на "референдуме" по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов. Процесс продлится до 27 сентября.