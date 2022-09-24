Совбез ООН проведет заседание в связи с "референдумом" на территории Украины

Совет Безопасности ООН (СБ) проведет заседание в связи с "референдумом" на территории Украины 27 сентября.
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Заседание, которое намечено на вторую половину дня вторника по нью-йоркскому времени, запросила Украина.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица предлагает обсудить вопрос о проведении "референдумов" на находящихся под контролем российских войск территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриша приглашен выступить с докладом на заседании.
Напомним, что на находящихся под контролем российских войск территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой ("ДНР") и Луганской ("ЛНР") областей Украины проходит голосование на "референдуме" по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов. Процесс продлится до 27 сентября.