Совбез ООН проведет заседание по Венесуэле
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 06:55
Заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в пятницу, 10 октября.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в Совбезе.
Заседание запросила Венесуэла, запрос был поддержан Россией и Китаем. Как ожидается, оно состоится в 15:00 по местному времени (23:00 бакинское время).
В среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова противостоять военной угрозе США и развертыванию американских Военно-морских сил в Карибском море.
