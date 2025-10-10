Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Совбез ООН проведет заседание по Венесуэле

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 06:55
    Совбез ООН проведет заседание по Венесуэле

    Заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в пятницу, 10 октября.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в Совбезе.

    Заседание запросила Венесуэла, запрос был поддержан Россией и Китаем. Как ожидается, оно состоится в 15:00 по местному времени (23:00 бакинское время).

    В среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова противостоять военной угрозе США и развертыванию американских Военно-морских сил в Карибском море.

    Venesuelanın tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək

