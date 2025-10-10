Venesuelanın tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 05:19
Venesuelanın tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının (BMT TŞ) oktyabrın 10-da keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS BMT TŞ-dəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Venesuelanın müvahiq tələbi Rusiya və Çin tərəfindən dəstəklənib.
Qeyd edək ki, bir müddətdir, ABŞ-nin Venesuelaya məxsus gəmilərə hücum etməsi iki ölkə arasında gərginliyi artırıb. Bolivar Respublikasının Prezidenti Nikolas Maduro ABŞ-ni ölkəsində hərbi çevriliş etməyə cəhddə günahlandırıb.
