Venesuelanın tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 05:19
    Venesuelanın tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının (BMT TŞ) oktyabrın 10-da keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS BMT TŞ-dəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Venesuelanın müvahiq tələbi Rusiya və Çin tərəfindən dəstəklənib.

    Qeyd edək ki, bir müddətdir, ABŞ-nin Venesuelaya məxsus gəmilərə hücum etməsi iki ölkə arasında gərginliyi artırıb. Bolivar Respublikasının Prezidenti Nikolas Maduro ABŞ-ni ölkəsində hərbi çevriliş etməyə cəhddə günahlandırıb.

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Venesuela ABŞ

