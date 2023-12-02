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Совбез ООН проведет слушания в связи с преступлениями ИГИЛ

Совбез ООН проведет слушания в связи с преступлениями ИГИЛ Совет безопасности ООН проведет слушания в связи с преступлениями, совершенными террористической организацией ИГИЛ.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 01:16
Совбез ООН проведет слушания в связи с преступлениями ИГИЛ

Совет безопасности ООН проведет слушания в связи с преступлениями, совершенными террористической организацией ИГИЛ в Сирии.

Как сообщает американское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Эквадора в ООН Хосе де ла Гаска, который в декабре будет председательствовать в Совбезе всемирной организации.

Дипломат представил программу СБ ООН на текущий месяц.

Он отметил, что в течение месяца в повестке дня будет конфликт на Ближнем Востоке. Также запланировано проведение сессии, на которой следственная группа, созданная для расследования преступлений ИГИЛ в Сирии, представит соответствующую информацию.

Посол добавил, что помимо этого планируется провести обсуждения относительно экономической, политической и гуманитарной ситуации в Афганистане, событий в Южном Судане и Йемене.

"Месяц будет довольно продуктивным. Мы планируем инициировать заседания по конфликтным вопросам, предотвращению возникающих угроз, борьбе с незаконным оборотом оружия, поддержанию мира", - подчеркнул постпред Эквадора.

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