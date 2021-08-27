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Совбез ООН осудил теракты в Кабуле

Совбез ООН осудил теракты в Кабуле Совет безопасности ООН осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы
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27 августа 2021 г. 17:50
Совбез ООН осудил теракты в Кабуле

Совет безопасности ООН осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Члены Совета безопасности осудили строжайшим образом ужасающие атаки вблизи Международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле 26 августа 2021 года", - говорится в заявлении.

СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов.

Взрывы произошли 26 августа у аэропорта Кабула. Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт.

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Версия на английском языке UN Security Council issues statement on terrorist attacks at Kabul airport
Версия на азербайджанском языке BMT Təhlükəsizlik Şurası Kabil aeroportundakı terror aktları ilə bağlı bəyanat verib

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