Совбез ООН осудил теракты в Кабуле

Совет безопасности ООН осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы

Совет безопасности ООН осудил теракты вблизи аэропорта Кабула, произошедшие накануне, говорится в заявлении СБ для прессы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Члены Совета безопасности осудили строжайшим образом ужасающие атаки вблизи Международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле 26 августа 2021 года", - говорится в заявлении.

СБ также подчеркнул необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров терактов.

Взрывы произошли 26 августа у аэропорта Кабула. Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт.