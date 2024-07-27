Глава оргкомитета Олимпиады в Париже заявил о готовности к расследованию о доходах

Председатель оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге, против которого было начато расследование по делу о его доходах, заявил, что готов к любому повороту событий.

Председатель оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге, против которого было начато расследование по делу о его доходах, заявил, что готов к любому повороту событий.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил на брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).

"Идет расследование финансовым департаментом, открытое несколько месяцев назад. Комментировать его не могу. С 2018 года мы были очень прозрачны, когда определяли зарплаты, я при этом даже не присутствовал, но мы готовы к любому расследованию", - отметил он.

В феврале газета Parisien со ссылкой на источник, близкий к делу сообщила, что во Франции было начато расследование в отношении Эстанге. Тогда отмечалось, что Эстанге до 2020 года получал годовое вознаграждение в размере 270 тыс. евро до вычета налогов. В соответствии с законодательством оплата труда для руководителей подобных организаций ограничена потолком на гораздо более низком уровне.

Ранее Фонд исследований в области управления и государственной политики (iFRAP) заявил, что стоимость летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, вдвое превысит изначально предполагавшийся бюджет и составит 11 млрд евро. В 2017 году запланированный бюджет составлял 6,2 млрд евро.