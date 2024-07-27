О нас

Глава оргкомитета Олимпиады в Париже заявил о готовности к расследованию о доходах

Глава оргкомитета Олимпиады в Париже заявил о готовности к расследованию о доходах Председатель оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге, против которого было начато расследование по делу о его доходах, заявил, что готов к любому повороту событий.
Другие страны
27 июля 2024 г. 17:45
Глава оргкомитета Олимпиады в Париже заявил о готовности к расследованию о доходах

Председатель оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстанге, против которого было начато расследование по делу о его доходах, заявил, что готов к любому повороту событий.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил на брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).

"Идет расследование финансовым департаментом, открытое несколько месяцев назад. Комментировать его не могу. С 2018 года мы были очень прозрачны, когда определяли зарплаты, я при этом даже не присутствовал, но мы готовы к любому расследованию", - отметил он.

В феврале газета Parisien со ссылкой на источник, близкий к делу сообщила, что во Франции было начато расследование в отношении Эстанге. Тогда отмечалось, что Эстанге до 2020 года получал годовое вознаграждение в размере 270 тыс. евро до вычета налогов. В соответствии с законодательством оплата труда для руководителей подобных организаций ограничена потолком на гораздо более низком уровне.

Ранее Фонд исследований в области управления и государственной политики (iFRAP) заявил, что стоимость летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, вдвое превысит изначально предполагавшийся бюджет и составит 11 млрд евро. В 2017 году запланированный бюджет составлял 6,2 млрд евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
25 июля 2024 г. 12:30
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
25 июля 2024 г. 12:47
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
21 июля 2024 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi