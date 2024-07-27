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В Уганде предъявили обвинения 100 участникам протестов

В Уганде предъявили обвинения 100 участникам протестов Полиция Уганды обвинила в нарушении общественного порядка 100 человек, задержанных в ходе антиправительственных акций.
Другие страны
27 июля 2024 г. 17:35
В Уганде предъявили обвинения 100 участникам протестов

Полиция Уганды обвинила в нарушении общественного порядка 100 человек, задержанных в ходе антиправительственных акций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Полиция страны впервые назвала точное число участников протестов, которым предъявила обвинения. Накануне посольство США в угандийской столице Кампале осудило задержание демонстрантов. В заявлении американской дипмиссии говорится, что свобода выражения мнений и мирных собраний являются основополагающими принципами демократии.

Ранее президент Уганды Йовери Мусевени призвал участников протестов раскрыть источники финансирования, которые, по его словам, имеют иностранное происхождение. Правозащитные организации сообщали о 70 задержанных после протестных акций.

23 июля в столице Уганды прошли акции против коррупции и нарушений прав человека. Ранее полиция опечатала офис крупнейшей оппозиционной партии Уганды "Платформа национального единства", а трое ее депутатов были отправлены под стражу. Власти считают партию причастной к организации протестов, однако представители партии отрицают это, хотя и выражают поддержку протестующим.

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