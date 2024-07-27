О нас

Администрация аэропорта Вены обратилась в полицию из-за акции экоактивистов

Администрация аэропорта Вены обратилась в полицию из-за акции экоактивистов Администрация аэропорта Вены подала заявление в полицию из-за группы из порядка 50 экоактивистов движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), устроивших акцию протеста в одном из терминалов.
Другие страны
27 июля 2024 г. 16:51
Администрация аэропорта Вены обратилась в полицию из-за акции экоактивистов

Администрация аэропорта Вены подала заявление в полицию из-за группы из порядка 50 экоактивистов движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), устроивших акцию протеста в одном из терминалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал ORF.

По его данным, они разбросали оранжевое конфетти, скандировали лозунги и делали заявления в защиту климата, несколько человек приклеили себя к полу. Портал отмечает, что акция не повлияла на воздушное сообщение.

Администрация аэропорта пожаловалась на действия восьми активистов, обвинив их в порче имущества, проведении несанкционированного собрания и нарушении общественного порядка. Йоханна Микль-Ляйтнер, глава правительства земли Нижняя Австрия, на территории которой находится аэропорт, назвала протестующих преступниками. По ее словам, те, "кто мешают работе аэропортов, должны сидеть за решеткой".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 39,2 тыс. человек
Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 39,2 тыс. человек
27 июля 2024 г. 16:28
Во Франции треть высокоскоростных поездов отменены в субботу на основных линиях
Во Франции треть высокоскоростных поездов отменены в субботу на основных линиях
27 июля 2024 г. 16:03
Израиль призвал людей покинуть Хан-Юнис из-за подготовки к операции против ХАМАС
Израиль призвал людей покинуть Хан-Юнис из-за подготовки к операции против ХАМАС
27 июля 2024 г. 13:36
Глава МИД КНР встретился с госсекретарем США в Лаосе
Глава МИД КНР встретился с госсекретарем США в Лаосе
27 июля 2024 г. 13:28
Корабль ВМС Израиля сбил ракетой разведывательный БПЛА Хезболлах
Корабль ВМС Израиля сбил ракетой разведывательный БПЛА "Хезболлах"
27 июля 2024 г. 12:30
В Китае эвакуировали 27 тыс. жителей северо-востока страны из-за тайфуна
В Китае эвакуировали 27 тыс. жителей северо-востока страны из-за тайфуна
27 июля 2024 г. 10:00
Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций
Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций
27 июля 2024 г. 09:21
В Южной Корее расследуют утечку личных данных сотрудников разведки
В Южной Корее расследуют утечку личных данных сотрудников разведки
27 июля 2024 г. 09:04
В Китае пять человек погибли при взрыве в промзоне
В Китае пять человек погибли при взрыве в промзоне
27 июля 2024 г. 07:26
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки
27 июля 2024 г. 04:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi