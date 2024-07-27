Администрация аэропорта Вены обратилась в полицию из-за акции экоактивистов

Администрация аэропорта Вены подала заявление в полицию из-за группы из порядка 50 экоактивистов движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), устроивших акцию протеста в одном из терминалов.

Администрация аэропорта Вены подала заявление в полицию из-за группы из порядка 50 экоактивистов движения Letzte Generation ("Последнее поколение"), устроивших акцию протеста в одном из терминалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал ORF.

По его данным, они разбросали оранжевое конфетти, скандировали лозунги и делали заявления в защиту климата, несколько человек приклеили себя к полу. Портал отмечает, что акция не повлияла на воздушное сообщение.

Администрация аэропорта пожаловалась на действия восьми активистов, обвинив их в порче имущества, проведении несанкционированного собрания и нарушении общественного порядка. Йоханна Микль-Ляйтнер, глава правительства земли Нижняя Австрия, на территории которой находится аэропорт, назвала протестующих преступниками. По ее словам, те, "кто мешают работе аэропортов, должны сидеть за решеткой".