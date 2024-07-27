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Во Франции треть высокоскоростных поездов отменены в субботу на основных линиях

Во Франции треть высокоскоростных поездов отменены в субботу на основных линиях Во Франции продолжается транспортный коллапс после серии скоординированных поджогов в день открытия Олимпиады. Треть французских высокоскоростных поездов отменены в субботу на маршрутах, пострадавших от пятничных поджогов.
Другие страны
27 июля 2024 г. 16:03
Во Франции треть высокоскоростных поездов отменены в субботу на основных линиях

Во Франции продолжается транспортный коллапс после серии скоординированных поджогов в день открытия Олимпиады. Треть французских высокоскоростных поездов отменены в субботу на маршрутах, пострадавших от пятничных поджогов.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что силы безопасности продолжают поиски диверсантов.

Между тем, Национальной компании французских железных дорог (SNCF) заявила, что субботние рейсы на основных линиях в Париж (из Парижа) отправляются с задержкой как минимум на два часа.

В SNCF сообщили, что диверсанты перерезали и подожгли оптоволоконные кабели, необходимые для безопасного функционирования железнодорожной сети.

Сообщается, что также отменена четверть рейсов оператора Eurostar, осуществляющих международное сообщение между Парижем и рядом европейских городов, в том числе Лондоном.

Ожидается, что движение будет восстановлено к утру понедельника.

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