Во Франции треть высокоскоростных поездов отменены в субботу на основных линиях

Во Франции продолжается транспортный коллапс после серии скоординированных поджогов в день открытия Олимпиады. Треть французских высокоскоростных поездов отменены в субботу на маршрутах, пострадавших от пятничных поджогов.

Во Франции продолжается транспортный коллапс после серии скоординированных поджогов в день открытия Олимпиады. Треть французских высокоскоростных поездов отменены в субботу на маршрутах, пострадавших от пятничных поджогов.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что силы безопасности продолжают поиски диверсантов.

Между тем, Национальной компании французских железных дорог (SNCF) заявила, что субботние рейсы на основных линиях в Париж (из Парижа) отправляются с задержкой как минимум на два часа.

В SNCF сообщили, что диверсанты перерезали и подожгли оптоволоконные кабели, необходимые для безопасного функционирования железнодорожной сети.

Сообщается, что также отменена четверть рейсов оператора Eurostar, осуществляющих международное сообщение между Парижем и рядом европейских городов, в том числе Лондоном.

Ожидается, что движение будет восстановлено к утру понедельника.