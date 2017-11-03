Сотрудник Twitter в день увольнения деактивировал аккаунт Трампа

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Из "Твиттера" неожиданно исчез аккаунт президента США Дональда Трампа, часто пользующегося этой соцсетью. Аккаунт не работал 11 минут, после чего был восстановлен. Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщило руководство соцсети.

Как сообщается, аккаунт @realdonaldtrump был деактивирован одним из сотрудников компании, который работал в ней последний день.

Несмотря на то, что аккаунт не работал лишь 11 минут, компания Twitter начала расследование этого инцидента.

После восстановления аккаунта Трамп опубликовал твит, посвященный планам республиканцев сократить налоги.

Компания Twitter заявила, что разберется в произошедшем и примет меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Дональд Трамп открыл свой аккаунт в "Твиттере" в 2009 году. Президент США активно использует соцсеть для политических заявлений, высказывания собственных мнений по разным вопросам и для нападок на своих политических оппонентов.