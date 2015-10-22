СМИ: ​Сотрудник госбезопасности КНДР бежал в Южную Корею

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Высокопоставленный сотрудник министерства госбезопасности КНДР бежал в Южную Корею. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС. об этом пишет сеульская газета "Тона ильбо". По их данным, инцидент произошел ранее в этом году.

Сотрудник министерства госбезопасности перебрался в Южную Корею, когда находился за границей в командировке. Он имеет, как утверждается, ранг, соответствующий министру правительства.

Ранее на этой неделе разведка Южной Кореи сообщила национальному парламенту, что за последние три года в страну бежали 46 высокопоставленных деятелей КНДР, которые работали в основном в заграничных представительствах.