    Сотни пожарных вышли с акцией протеста на улицы Мадрида

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 17:46
    Сотни пожарных со всей Испании вышли в субботу на улицы Мадрида, требуя улучшения условий труда и выполнения действующих законов о защите их прав. Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ. Участники марша держали плакаты с надписями "Без предупреждения пожаров - не будет тушения" и "Соблюдайте закон". Многие из них символически имитировали тушение пожаров, раскатывая шланги и размахивая дымовыми флажками. На одном из участков марша протестующие подожгли покрышки, разведя огонь.

    Испания Мадрид пожарные протесты
    İspaniyanın paytaxtında yüzlərlə yanğınsöndürən etiraz aksiyası keçirir

