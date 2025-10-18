Сотни пожарных вышли с акцией протеста на улицы Мадрида
Сотни пожарных со всей Испании вышли в субботу на улицы Мадрида, требуя улучшения условий труда и выполнения действующих законов о защите их прав. Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ. Участники марша держали плакаты с надписями "Без предупреждения пожаров - не будет тушения" и "Соблюдайте закон". Многие из них символически имитировали тушение пожаров, раскатывая шланги и размахивая дымовыми флажками. На одном из участков марша протестующие подожгли покрышки, разведя огонь.
