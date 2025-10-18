İspaniyanın paytaxtında yüzlərlə yanğınsöndürən etiraz aksiyası keçirir
Digər ölkələr
- 18 oktyabr, 2025
- 18:27
İspaniyanın hər yerindən yüzlərlə yanğınsöndürən əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və onların hüquqlarının qorunması haqqında mövcud qanunların icrası tələbi ilə Madrid küçələrinə çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediası məlumat yayıb.
Yürüş iştirakçıları "Qanuna riayət edin" və s. şüarlar yazılmış plakatlar tutublar.
