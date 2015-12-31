Сотни человек эвакуированы в Австралии из-за угрозы лесных пожаров

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Сотни жителей и отдыхающих трех прибрежных городков на юго-востоке Австралии были эвакуированы в четверг в связи с угрозой лесных пожаров, вызванных повышением температуры воздуха в регионе, передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

По данным агентства, города, где прошла эвакуация, расположены вдоль Великой океанской дороги, являющейся туристической достопримечательностью австралийского штата Виктория. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может подняться до отметки 40 градусов по Цельсию. Это может привести к увеличению зоны лесных пожаров, которые бушуют в стране уже около двух недель.

Лесные пожары охватили юг Австралии в день Рождества. Со стихией борются сотни пожарных, однако им мешают сильные ветры. Население городов Уай Ривер и Сепарейшен Крик, популярных среди туристов, было эвакуировано. Отпускников, которые в это время года обычно отправляются на берега Виктории, чтобы заняться серфингом, попросили избегать района бедствия.

По последним данным, число домов, сгоревших в результате лесного пожара, охватившего район на юге Австралии на Рождество, увеличилось до 116. Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 103 дома.