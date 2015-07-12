​Сотни человек эвакуированы из-за активности вулкана в Мексике - ВИДЕО

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Не менее 800 человек, проживающих в районе мексиканского вулкана Колима, были эвакуированы в субботу в связи с его продолжающейся активностью и опасениями возможного мощного извержения.

Как передает Report, об этом сообщают местные власти.

По информации МВД страны, специалисты отмечают нетипично высокую активность Колимы, которая очень похожа на ту, что имела место в 1913 году, когда в итоге произошло самое сильное в истории извержение этого вулкана.

По результатам облета вулкана на вертолетах эксперты отметили, что потоки лавы продолжают стекать по склонам Колимы, сейчас они находятся на расстоянии примерно 9 километров от кратера. В итоге были принято решение об эвакуации всех населенных пунктов в радиусе 12 километров от вулкана, сообщил телеканалу Milenio национальный координатор по делам гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте. "Речь идет о самой мощной активности с 2005 года", — подчеркнул он.

В связи с активностью вулкана и выпадением пепла был закрыт для коммерческих и частных рейсов национальный аэропорт Колимы. Вулкан расположен на территории штатов Колима и Халиско. Его называют "огненным вулканом", и он является наиболее активным в Мексике — с 1576 года зафиксировано более 40 его извержений.