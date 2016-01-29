Состояние Марка Цукерберга возросло на 6 млрд. долларов за день

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Глава Facebook Марк Цукерберг за один день поднялся на два пункта в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg и занял в нем шестую позицию. Как сообщает Report cо ссылкой на Bloomberg, его состояние резко возросло на 6,2 млрд. долларов после публикации отчетности компании.

Bloomberg оценил активы основателя Facebook в 47,6 млрд. долларов.

Согласно рейтингу, богаче Цукерберга пятеро: создатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Inditex Амансио Ортега, американский инвестор Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос и предприниматель Карлос Слим.

Цукерберг стал одним из тех 20 богатейших людей планеты, которым в 2016 году удалось увеличить стоимость своих активов.

Общее состояние 400 самых богатых людей планеты на сегодняшний день составляет 3,7 трлн. долларов, в мае 2015 года оно насчитывало 4,3 трлн. долларов.