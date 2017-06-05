Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Состояние 18 пострадавших в теракте в Лондоне остается критическим.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об это заявили в службе здравоохранения Великобритании.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.