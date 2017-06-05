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    Состояние 18 пострадавших в теракте в Лондоне остается критическим

    По подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Состояние 18 пострадавших в теракте в Лондоне остается критическим. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об это заявили в  службе здравоохранения Великобритании.

    Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. 

    В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.

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