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    Состоялась встреча Госсекретаря США и главы МИД Кубы

    Дипломаты высокого уровня США И Кубы встретились впервые за последние более чем 50 лет

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес провели встречу в Панаме на полях Американского саммита. Как сообщает Report, Госдепартамент США на своей странице в Twitter опубликовал фотографию, на которой главы внешнеполитических ведомств двух государств пожимают друг другу руки.

    О деталях встречи не сообщается. 

    Эта встреча стала первой встречей дипломатов высокого уровня США и Кубы за последние более чем 50 лет. 

    Ожидается, что на полях Американского саммита в Панаме состоится и встреча президента США Барака Обамы с лидером кубы Раулем Кастро.

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