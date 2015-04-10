Состоялась встреча Госсекретаря США и главы МИД Кубы

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес провели встречу в Панаме на полях Американского саммита. Как сообщает Report, Госдепартамент США на своей странице в Twitter опубликовал фотографию, на которой главы внешнеполитических ведомств двух государств пожимают друг другу руки.

О деталях встречи не сообщается.

Эта встреча стала первой встречей дипломатов высокого уровня США и Кубы за последние более чем 50 лет.

Ожидается, что на полях Американского саммита в Панаме состоится и встреча президента США Барака Обамы с лидером кубы Раулем Кастро.