    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 15:59
    Согласно опросам в США лишь 17% поддерживают покупку Гренландии у Дании

    Только 17% американцев одобряют намерения президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса информационного агентства Reuters и компании Ipsos, специализирующейся в области маркетинговых исследований.

    Согласно результатам опроса, подавляющее большинство сторонников демократов и республиканцев выступают против использования военный силы для аннексии острова.

    40% респондентов-республиканцев выступают за приобретение острова, в то же время 14% - против, еще 46% не определились с ответом. Вместе с этим, лишь 8% республиканцев выступают за силовое решение вопроса, а 60% ответили негативно на подобное развитие событий и 32% респондентов не определились с ответом.

    Среди опрошенных демократов 79% выступают против приобретения острова, и всего лишь 2% поддерживают эту инициативу, еще 19% не определились с ответом. Силовое решение вопроса осудили 89%, 10% не определились с ответом, а 1% высказался "за".

    Таким образом, с учетом опроса сторонников республиканцев, демократов и придерживающихся иных политических взглядов, лишь 47% опрошенных высказались против покупки Гренландии, 36% не определились, и лишь 17% поддержали эту инициативу.

    Sorğu: Amerikalıların yalnız 17 %-i Qrenlandiyanın Danimarkadan alınmasını dəstəkləyir
    Just one in five Americans support Trump's efforts to acquire Greenland

