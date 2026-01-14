İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Sorğu: Amerikalıların yalnız 17 %-i Qrenlandiyanın Danimarkadan alınmasını dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 16:06
    Sorğu: Amerikalıların yalnız 17 %-i Qrenlandiyanın Danimarkadan alınmasını dəstəkləyir

    Amerikalıların yalnız 17 %-i ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiyanı əldə etmək cəhdlərini dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Reuters" informasiya agentliyi və marketinq araşdırmaları sahəsində ixtisaslaşmış "Ipsos" şirkətinin apardığı sorğunun nəticələrindən bəlli olub.

    Sorğu nəticələrinə görə, demokratların və respublikaçıların böyük əksəriyyəti adanın ilhaqı üçün hərbi gücdən istifadəyə qarşıdır.

    Respublikaçı respondentlərin 40 %-i adanın alınmasını dəstəkləyir, eyni zamanda 14 %-i bunun əleyhinədir, daha 46 %-i cavabda qərarsızdır. Bununla yanaşı, respublikaçıların cəmi 8 %-i məsələnin güc yolu ilə həllini dəstəkləyir, 60 %-i hadisələrin belə inkişafına mənfi cavab verib və 32 %-i cavabda qərarsızdır.

    Sorğuda iştirak edən demokratların 79 %-i adanın alınmasına qarşıdır və cəmi 2 %-i bu təşəbbüsü dəstəkləyir, daha 19 %-i cavabda qərarsızdır. Məsələnin güc yolu ilə həllini respondentlərin 89 %-i pisləyib, 10 % cavabda qərarsız və 1% "lehinə" olub.

    Beləliklə, respublikaçılar, demokratlar və digər siyasi partiyaları dəstəkləyən respondentlərin sorğusunu nəzərə alaraq, sorğuda iştirak edənlərin 47 %-i Qrenlandiyanın alınmasına qarşı çıxıb, 36 %-i qərarsız qalıb və cəmi 17 %-i bu təşəbbüsü dəstəkləyib.

    Qrenlandiya ABŞ Donald Tramp Danimarka respondent sorğu
    Согласно опросам в США лишь 17% поддерживают покупку Гренландии у Дании
    Just one in five Americans support Trump's efforts to acquire Greenland

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycanda ilk dəfə Hindistanın milli azlıqlara qarşı zorakılıq siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:08
    Foto

    Anar Bağırov: Hakim vəzifəsinə təyin edilənlərin arasında VK-nın üzvlərinin olması yüksək göstəricidir

    Daxili siyasət
    16:06

    Sorğu: Amerikalıların yalnız 17 %-i Qrenlandiyanın Danimarkadan alınmasını dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:03

    "Azərreyl"in prezidenti: "Komandaların çempionatdakı mövqeyini faciə kimi qiymətləndirmirik"

    Komanda
    16:02

    Rəqəmsal dünyanın yeni qaydaları: Azərbaycandan baxış - TƏHLİL

    Analitika
    15:57

    Astana Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu tankerlərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini istəyir

    Energetika
    15:57
    Rəy

    ABŞ-İran münasibətlərində həll yolu: diplomatiya, yoxsa hərbi aksiya - ŞƏRH

    Analitika
    15:48
    Foto

    Dövlət Xidməti: Sosial şəbəkələrdə ünvanlı yardım verilməsinə dair saxta məlumatlar yayılır

    İKT
    15:48

    İrakli Kobaxidze: Avropaya inteqrasiya Gürcüstanın əsas strateji hədəfidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti