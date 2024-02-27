Соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто к началу марта

Президент США Джо Байден надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта.

Президент США Джо Байден надеется, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс пул Белого дома.

"Я надеюсь, что к концу выходных. Мой помощник по национальной безопасности Джейк Салливан говорит мне, что мы близки к соглашению о прекращении огня, но мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня", - отметил президент.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что на консультациях в Париже был достигнут прогресс после того, как Израиль получил предложение, согласно которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле.

Прогресс, отметили собеседники Axios, может привести к более серьезным переговорам о заключении соглашения в ближайшие несколько дней. Как отмечает портал, вашингтонская администрация пытается достичь договоренностей до священного для месяца Рамазан, который в 2024 году начинается 11 марта.