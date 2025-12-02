Содействие экономическому росту станет приоритетом председательства США в G20

Администрация американского президента Дональда Трампа в год председательства США в G20 намерена вновь сделать приоритетом объединения содействие экономическому росту.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"1 декабря 2025 года Соединенные Штаты приняли председательство в Группе двадцати (G20) на 2026 год. Под руководством президента Трампа мы для достижения результатов вернем G20 к ее основной миссии - стимулированию экономического роста и процветания", - отмечается в документе.

Ключевыми направлениями США намерены сделать дерегулирование экономики, выстраивание цепочек поставок для доступных и безопасных энергоресурсов, а также внедрение новых технологий.