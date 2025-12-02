Содействие экономическому росту станет приоритетом председательства США в G20
- 02 декабря, 2025
- 02:59
Администрация американского президента Дональда Трампа в год председательства США в G20 намерена вновь сделать приоритетом объединения содействие экономическому росту.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
"1 декабря 2025 года Соединенные Штаты приняли председательство в Группе двадцати (G20) на 2026 год. Под руководством президента Трампа мы для достижения результатов вернем G20 к ее основной миссии - стимулированию экономического роста и процветания", - отмечается в документе.
Ключевыми направлениями США намерены сделать дерегулирование экономики, выстраивание цепочек поставок для доступных и безопасных энергоресурсов, а также внедрение новых технологий.
Содействие экономическому росту станет приоритетом председательства США в G20
