ABŞ-nin G20-yə sədrliyi dövründə prioritet iqtisadi artımın təşviqi olacaq
Digər ölkələr
- 02 dekabr, 2025
- 04:16
Amerika Prezidenti Donald Trampın administrasiyası ABŞ-nin G20-yə sədrlik etdiyi ildə iqtisadi artımın təşviqinin birləşdirilməsini yenidən prioritet etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin məlumatında deyilir.
"1 dekabr 2025-ci ildə ABŞ 2026-cı il üçün İyirmilik Qrupa (G20) sədrliyi qəbul etdi. Prezident Trampın rəhbərliyi altında biz G20-ni nəticələr əldə etmək üçün iqtisadi artımı və rifahı təşviq etmək kimi əsas missiyasına qaytaracağıq", - sənəddə bildirilir.
ABŞ iqtisadiyyatın tənzimlənməsini, əlverişli və təhlükəsiz enerji mənbələri üçün tədarük zəncirlərinin qurulmasını və yeni texnologiyaların tətbiqini əsas istiqamətlərə çevirmək niyyətindədir.
