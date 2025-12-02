İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ABŞ-nin G20-yə sədrliyi dövründə prioritet iqtisadi artımın təşviqi olacaq

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 04:16
    ABŞ-nin G20-yə sədrliyi dövründə prioritet iqtisadi artımın təşviqi olacaq

    Amerika Prezidenti Donald Trampın administrasiyası ABŞ-nin G20-yə sədrlik etdiyi ildə iqtisadi artımın təşviqinin birləşdirilməsini yenidən prioritet etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin məlumatında deyilir.

    "1 dekabr 2025-ci ildə ABŞ 2026-cı il üçün İyirmilik Qrupa (G20) sədrliyi qəbul etdi. Prezident Trampın rəhbərliyi altında biz G20-ni nəticələr əldə etmək üçün iqtisadi artımı və rifahı təşviq etmək kimi əsas missiyasına qaytaracağıq", - sənəddə bildirilir.

    ABŞ iqtisadiyyatın tənzimlənməsini, əlverişli və təhlükəsiz enerji mənbələri üçün tədarük zəncirlərinin qurulmasını və yeni texnologiyaların tətbiqini əsas istiqamətlərə çevirmək niyyətindədir.

    İqtisadi artım ABŞ G20
    Содействие экономическому росту станет приоритетом председательства США в G20

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ-nin G20-yə sədrliyi dövründə prioritet iqtisadi artımın təşviqi olacaq

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa ABŞ-dən daha 32 "Abrams" tankı alıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Vega-C" raketi Cənubi Koreyanın KOMPSAT-7 peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    02:43

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Dağıdılan hər qəbiristanlığın dəqiq tarixini müəyyən etmişik

    Daxili siyasət
    02:13

    Bolqarıstanda büdcə siyasətinə qarşı genişmiqyaslı etirazlar keçirilir

    Digər ölkələr
    01:42

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Rusiyaya gedir

    Digər ölkələr
    01:37

    ABŞ şirkətləri İraqda neft yatağının idarə olunmasında "Lukoyl"u əvəz edə bilər

    Digər ölkələr
    01:03

    Dekabrın 3-5-də Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti