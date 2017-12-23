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    Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

    На автомагистрали Афины – Ламия образовалась пробка в 15 километров

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Первый зимний снегопад прошел в Греции: на дорогах образовались многокилометровые пробки, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    На автомагистрали Афины – Ламия образовалась пробка в 15 километров. Машины простояли в ней  около восьми часов. 

    Из-за шторма запрещен выход судов из портов Рафина и Лаврио, из Пирея не будут ходить паромы на Кикладские острова.

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