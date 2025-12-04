Многие участники заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит 4 декабря в Вене, отметили, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией стал одним из важнейших событий уходящего года.

Как сообщает европейское бюро Report, самым заметным выступлением первой половины дня стало заявление министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля.

Он подчеркнул, что продвижение по пути мира и достижение договоренностей не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся - это требует усилий, достойных признательности и поддержки.

Выступившая на заседании верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также уделила внимание этому вопросу, расценив происходящее как успех.

"Мы высоко оцениваем парафирование при участии лидеров Армении и Азербайджана в августе этого года двустороннего мирного договора [в Вашингтоне]. Европейский союз и впредь будет поддерживать этот процесс всеми имеющимися средствами", - заявила Каллас.

По словам министра иностранных дел Болгарии Георги Георгиева, достигнутые в Вашингтоне договоренности и продолжающиеся переговоры о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией "отражают добрую волю и стремление обеих сторон положить конец десятилетиям конфликта".

"Болгария с нетерпением ждет полной нормализации отношений, которая откроет путь к региональной стабильности и экономическому сотрудничеству", - добавил он.

Поддержку продвижению мирного процесса между Азербайджаном и Арменией выразили и другие главы внешнеполитических ведомств, в частности, Франции, отметив, что это открывает новые возможности для всего региона и Европы.