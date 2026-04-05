СМИ: Зеленский впервые встретится с Ахмедом аш-Шараа в Сирии
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 17:01
Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Сирию с целью встречи со своим коллегой Ахмедом аш-Шараа.
Как передает Report, об этом сообщили Reuters в воскресенье два сирийских источника.
Отмечается, что стороны обсудят вопросы безопасности и обороны на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее
19:11
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой
19:08
В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана
19:05
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11
18:52
Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны
18:46