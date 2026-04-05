СМИ: Зеленский впервые встретится с Ахмедом аш-Шараа в Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Сирию с целью встречи со своим коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters в воскресенье два сирийских источника.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы безопасности и обороны на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.