    СМИ: Зеленский впервые встретится с Ахмедом аш-Шараа в Сирии

    СМИ: Зеленский впервые встретится с Ахмедом аш-Шараа в Сирии

    Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Сирию с целью встречи со своим коллегой Ахмедом аш-Шараа.

    Как передает Report, об этом сообщили Reuters в воскресенье два сирийских источника.

    Отмечается, что стороны обсудят вопросы безопасности и обороны на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Владимир Зеленский Ахмед аш-Шараа Сирия Украина Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке

