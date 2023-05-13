СМИ: Зеленский прибыл в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в римский аэропорт Чампино.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в римский аэропорт Чампино.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Как ожидается, Зеленский вскоре после прибытия в страну отправится в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой государства Серджо Маттареллой. Источники в Квиринальском дворце отмечали, что визит Зеленского не считается государственным.

Затем планируется встреча украинского лидера с премьер-министром Джорджей Мелони, с ней президент Украины, скорее всего, обсудит вопрос поставок вооружений.