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СМИ: Зеленский прибыл в Рим

СМИ: Зеленский прибыл в Рим Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в римский аэропорт Чампино.
Другие страны
13 мая 2023 г. 13:19
СМИ: Зеленский прибыл в Рим

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в римский аэропорт Чампино.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Как ожидается, Зеленский вскоре после прибытия в страну отправится в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой государства Серджо Маттареллой. Источники в Квиринальском дворце отмечали, что визит Зеленского не считается государственным.

Затем планируется встреча украинского лидера с премьер-министром Джорджей Мелони, с ней президент Украины, скорее всего, обсудит вопрос поставок вооружений.

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Версия на английском языке Zelenskyy arrives in Rome
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Romada səfərdədir

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