СМИ: Заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину

Заявление президента США Дональда Трампа о немедленном начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание президента России Владимира Путина.

Как передает Report, такое мнение высказывается в статье в финской газете Helsingin Sanomat.

"Поскольку Трамп - дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду "Посейдон" с ядерным двигателем", - говорится в материале.

Как полагает автор, намерение Трампа провести ядерные испытания может привести к серьезным проблемам.

"Если Трамп придерживается своих слов и действительно имеет в виду испытания ядерного оружия (а не ракетных систем, например), то мы говорим о проблеме исторических масштабов", - отмечает газета.