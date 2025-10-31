Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 05:44
    СМИ: Заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину

    Заявление президента США Дональда Трампа о немедленном начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание президента России Владимира Путина.

    Как передает Report, такое мнение высказывается в статье в финской газете Helsingin Sanomat.

    "Поскольку Трамп - дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду "Посейдон" с ядерным двигателем", - говорится в материале.

    Как полагает автор, намерение Трампа провести ядерные испытания может привести к серьезным проблемам.

    "Если Трамп придерживается своих слов и действительно имеет в виду испытания ядерного оружия (а не ракетных систем, например), то мы говорим о проблеме исторических масштабов", - отмечает газета.

